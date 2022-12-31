Анкара предложила провести встречу глав МИД Турции и Сирии в январе 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в субботу, 31 декабря, заявил, что Анкара предложила провести встречу главам внешнеполитических ведомств Турции и Сирии во второй половине января 2023, уточнив, что встреча может пройти в третьей стране.

«Мы сказали, что давайте сделаем это во второй половине января. Встреча может состояться в третьей стране», - приводит слова министра телеканал NTV.

Как передает телеканал Habertürk, Чавушоглу заявив, что на данный момент неясно, где именно состоится встреча, отметив, что «это может быть Москва или третья страна».

Напомним, накануне сирийская газета El Watan со ссылкой на собственный источник сообщила, что Анкара согласилась вывести турецкие войска с подконтрольных территорий на севере Сирийской Арабской Республики в результате переговоров министров обороны России, Сирии и Турции.