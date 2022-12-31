El Pais: Украинский конфликт показал неготовность Запада к ведению длительных боевых действий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конфликт на Украине показал неготовность западных стран к длительной войне с Россией. Об этом пишет испанская газета El Pais.

Издание приводит слова вице-президента международного фонда Bertelsmann Stiftung Клювер Эшбрук, которая заявила, что после передачи вооружения Украине у западных стран «достаточно остро встала проблема нехватки боеприпасов и запчастей», а также стала очивидна необходимость модификации противовоздушной обороны (ПВО).

«Нам нужны и высококачественные системы перехвата баллистических ракет, и более простые, широко используемые системы для нейтрализации беспилотников», - сказала вице-президент международного фонда.

Эшбрук призвала Вашингтон и европейские страны провести здравую оценку мощностей Вооруженных сил (ВС) России, указав на то, что российские войска представляют собой реальную грозную силу. «Запад совершит серьезную ошибку, если продолжит недооценивать мощь российской армии», - отметила она.