Минобороны России заявило о завершении осеннего призыва в армию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осенний призыв во Вооруженные силы России, который начался 1 ноября 2022, завершен, рассказали в Министерстве обороны РФ.

«Осенний 2022 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента Российской Федерации осенью этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы Российской Федерации было призвано и направлено 120 тысяч человек», – сообщили журналистам в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, указ «о призыве на военную службу» президент подписывает каждый год по два раза – 30 сентября и 31 марта. В связи с частичной мобилизацией на этот документ смотрели с особым вниманием.

Сам призыв в этом году начался не с 1 октября, как это делается обычно, а только с 1 ноября. То есть он был перенесен на месяц. Как говорилось в тексте указа, планировалось призвать в общей сложности 120 тысяч человек. Это почти столько же, как и обычно. Другими словами, спецоперация и частичная мобилизация никак не повлияла на решение.