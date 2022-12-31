Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика31 декабря 2022 15:25

Первый сухогруз с российскими удобрениями для Африки прибыл в Мозамбик

На борту судна находятся 20 тысяч тонн удобрений для Малави
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Первый сухогруз с российскими удобрениями для Африки прибыл в Мозамбик

Первый сухогруз с российскими удобрениями для Африки прибыл в Мозамбик

Фото: Shutterstock

Первое судно с удобрениями для стран Африки прибыло в порт Мозамбика, рассказали портовой службе контроля за движением судов республики.

Как передает ТАСС, сухогруз MV Greenwich прибыло в акваторию мозамбикского порта Бейра в субботу, 31 декабря. На борту судна находятся 20 тысяч тонн удобрений, они предназначены для Малави.

Между тем в посольстве России в Мозамбике сообщили, что разгрузка сухогруза начнется не раньше 1 февраля 2023.

Как писал сайт KP.RU, в конце сентября президент России Владимир Путин заявил, что западные ограничивают поставки российских энергоносителей, продовольствия и удобрений на мировые рынки. По его словам, в первую очередь такие меры отразились на совершенно невинных странах, развивающихся и беднейших.

Напомним, выступая на саммите ШОС 16 сентября Путин заявил о готовности Москва бесплатно передать развивающимся странам 300 тысяч тонн российских удобрений, которые на данный момент скопились в европейских портах.