Первый сухогруз с российскими удобрениями для Африки прибыл в Мозамбик Фото: Shutterstock

Первое судно с удобрениями для стран Африки прибыло в порт Мозамбика, рассказали портовой службе контроля за движением судов республики.

Как передает ТАСС, сухогруз MV Greenwich прибыло в акваторию мозамбикского порта Бейра в субботу, 31 декабря. На борту судна находятся 20 тысяч тонн удобрений, они предназначены для Малави.

Между тем в посольстве России в Мозамбике сообщили, что разгрузка сухогруза начнется не раньше 1 февраля 2023.

Как писал сайт KP.RU, в конце сентября президент России Владимир Путин заявил, что западные ограничивают поставки российских энергоносителей, продовольствия и удобрений на мировые рынки. По его словам, в первую очередь такие меры отразились на совершенно невинных странах, развивающихся и беднейших.

Напомним, выступая на саммите ШОС 16 сентября Путин заявил о готовности Москва бесплатно передать развивающимся странам 300 тысяч тонн российских удобрений, которые на данный момент скопились в европейских портах.