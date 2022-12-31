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НовостиПолитика31 декабря 2022 15:36

Global Times: США боятся последствий сближения России и Китая

Партнерство Си Цзиньпина и Путина клеймится Белым домом как «неправильная сторона истории», отмечает издание
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ

Власти Соединенных Штатов опасаются последствий сближения России и Китая, но эти озабоченности звучат абсурдно, заявляет китайская газета Global Times.

Как отмечается в публикации издания, для США улучшение отношений Пекина и Вашингтона «соответствует всем международным правилам, однако партнерство Си Цзиньпина и Путина клеймится Белым домом как «неправильная сторона истории». Такая позиция выглядит абсурдно, говорится в сообщении.

Автор статьи считает, что на Западе политики неправильно преподносят отношения между Россией и Китаем, пытаясь изолировать обе страны от международного сообщества. По его мнению, Москва и Пекин рассматриваются Вашингтоном в качестве главных конкурентов и потенциальных противников, укрепление отношений которых может подорвать гегемонию США.

Как писал сайт KP.RU, накануне президент России Владимир Путин на встрече с китайским коллегой Си Цзиньпином заявил, что действия РФ и Китая формируют справедливый миропорядок.