Власти Соединенных Штатов опасаются последствий сближения России и Китая, но эти озабоченности звучат абсурдно, заявляет китайская газета Global Times.

Как отмечается в публикации издания, для США улучшение отношений Пекина и Вашингтона «соответствует всем международным правилам, однако партнерство Си Цзиньпина и Путина клеймится Белым домом как «неправильная сторона истории». Такая позиция выглядит абсурдно, говорится в сообщении.

Автор статьи считает, что на Западе политики неправильно преподносят отношения между Россией и Китаем, пытаясь изолировать обе страны от международного сообщества. По его мнению, Москва и Пекин рассматриваются Вашингтоном в качестве главных конкурентов и потенциальных противников, укрепление отношений которых может подорвать гегемонию США.

Как писал сайт KP.RU, накануне президент России Владимир Путин на встрече с китайским коллегой Си Цзиньпином заявил, что действия РФ и Китая формируют справедливый миропорядок.