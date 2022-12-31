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НовостиПолитика31 декабря 2022 16:43

Видео возвращения 82 освобожденных российских военных из украинского плена опубликовало Минобороны РФ

Бывших военнопленных доставят самолетами в Москву для прохождения лечения и реабилитации
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
82 российских военнослужащих вернулись из украинского плена

82 российских военнослужащих вернулись из украинского плена

Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России показало видео возвращения 82 российских военнослужащих из украинского плена.

На кадрах показаны посадка бойцов в автобусы и их следование на родину. По возвращении военных им выдали одежду и сапоги. Некоторые бойцы передали привет свои родным и поделились эмоциями от возвращения домой.

Как писал сайт в субботу, 31 декабря, Минобороны сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву территории 82 российских военнослужащих.

Бывших военнопленных доставят самолетами Военно-транспортной авиации в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. В настоящее время всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавили в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, 6 декабря в Министерстве обороны РФ заявили, что в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории в Россию из плена были возвращены 60 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность.