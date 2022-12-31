Власти Хмельницкого заявили о ракетном ударе по военному объекту города Фото: REUTERS

Военный объект оказался поврежден после ракетного удара в городе Хмельницкий в Хмельницкой области. Об этом сообщил глава местной военной администрации Сергей Гамалий.

«Сегодня во время ракетного удара произошло попадание в военный объект в Хмельницком, повреждена техника. Также есть попадание в АЗС», – написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнил Гамалий, критическая инфраструктура города не повреждена. В настоящее время спецслужбы ликвидируют последствия ракетного удара.

Напомним, взрывы прогремели в субботу, 31 декабря, нескольких областях Украины. Системы противовоздушной обороны работали в Киевской, Харьковской и Винницкой областях. До этого воздушная тревога прозвучала во всех регионах Украины, в том числе на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

На этой неделе в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Журналисты утверждали, что там работала система противовоздушной обороны, при этом с уточнением об отсутствии официального подтверждения данной информации.