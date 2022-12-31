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НовостиЭкономика31 декабря 2022 19:22

Правительство России продлило запрет на вывоз риса из России до 30 июня 2023

Кроме того, до этой же даты продлен запрет на экспорт рисовой крупы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Правительство России продлило запрет на вывоз риса из России до 30 июня 2023

Правительство России продлило запрет на вывоз риса из России до 30 июня 2023

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство России продлило запрет на экспорт риса и рисовой крупы до 30 июня 2023 года.

«Установить с 1 января по 30 июня 2023 включительно временный запрет на вывоз риса и крупы рисовой из Российской Федерации», – сказано в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

Напомним, в конце июня этого года правительство ограничило вывоз риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот из России временно ограничен. Ограничения изначально действовали с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно. Они коснулись вывоза таких важных кормовых аминокислот, как L-лизин сульфат, L-лизин моногидрохлорид и DL-метионин.

Временный запрет на вывоз аминокислот, риса и рисовой крупы не распространяется на страны Евразийского экономического союза. Также кормовые аминокислоты можно вывозить в Абхазию, Южную Осетию, ЛНР и ДНР в целях оказания международной гуманитарной помощи.