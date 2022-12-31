Правительство России продлило запрет на вывоз риса из России до 30 июня 2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство России продлило запрет на экспорт риса и рисовой крупы до 30 июня 2023 года.

«Установить с 1 января по 30 июня 2023 включительно временный запрет на вывоз риса и крупы рисовой из Российской Федерации», – сказано в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

Напомним, в конце июня этого года правительство ограничило вывоз риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот из России временно ограничен. Ограничения изначально действовали с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно. Они коснулись вывоза таких важных кормовых аминокислот, как L-лизин сульфат, L-лизин моногидрохлорид и DL-метионин.

Временный запрет на вывоз аминокислот, риса и рисовой крупы не распространяется на страны Евразийского экономического союза. Также кормовые аминокислоты можно вывозить в Абхазию, Южную Осетию, ЛНР и ДНР в целях оказания международной гуманитарной помощи.