Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире31 декабря 2022 19:32

КНДР вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Эта первый пуск Пхеньяна в 2023 году
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
КНДР вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Фото: REUTERS

Корейская Народно-Демократическая Республика запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японского моря.

О запуске ракеты сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передает агентство Yonhap. Эта первый пуск Пхеньяна в 2023 году. Подробност запуска не приводятся.

Напомним, 18 декабря Вооруженные силы КНДР осуществили запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море (однако падение ракеты произошло вблизи этой зоны).

Между тем Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, предупредила, что не стоит недооценивать ракетные мощности Северной Кореи, и вскоре у всех будет возможность в этом убедиться.

В конце декабря Южная Корея испытала твердотопливную ракету-носитель, которая здорово напугала местных жителей.