КНДР вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Фото: REUTERS

Корейская Народно-Демократическая Республика запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японского моря.

О запуске ракеты сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передает агентство Yonhap. Эта первый пуск Пхеньяна в 2023 году. Подробност запуска не приводятся.

Напомним, 18 декабря Вооруженные силы КНДР осуществили запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море (однако падение ракеты произошло вблизи этой зоны).

Между тем Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, предупредила, что не стоит недооценивать ракетные мощности Северной Кореи, и вскоре у всех будет возможность в этом убедиться.

В конце декабря Южная Корея испытала твердотопливную ракету-носитель, которая здорово напугала местных жителей.