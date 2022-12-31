Мария Захарова пожелала россиянам любви в 2023 году

Мария Захарова пожелала всем любви в 2023 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мария Захарова поздравила россиян с Новым годом и пожелала всем любви. Дипломат написала в своем Telegram, что желает всем настоящей живительной любви.

Официальный представитель МИД отметила, что вначале хотела отправить родным и друзьям традиционно здоровья, мира и благополучия, но поняла, что сейчас это «всё не то».

«Желаю всем нам одного - любви. Любви не к кому-то или чему-то одному. А настоящей живительной любви, которая освЕщает и освЯщает нас изнутри, даруя божественную силу преодолеть все испытания и преумножить свет», - написала Захарова.

Тем временем президент России Владимир Путин обратился с новогодним поздравлением к россиянам в окружении военных. «Это был год судьбоносных и поворотных событий», - сказал Путин.

Прямая трансляция новогоднее обращения президента Российской Федерации Владимира Путина 31 декабря 2022 года здесь на KP.RU.

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