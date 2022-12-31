Российское правительство утвердило гарантии бесплатной медпомощи россиянам на 2023 год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское правительство утвердило гарантии бесплатной медпомощи гражданам РФ на 2023 год. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. В субботу 31 декабря документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он доступен здесь.

Сообщается, что программа устанавливает условия предоставления различных видов медпомощи и перечень заболеваний, при которых помощь должна быть оказана бесплатно. Также в документе идет речь о базовой программе обязательного медицинского страхования.

Ранее сайт KP.RU писал, что эксперты выяснили, насколько россиян устраивает бесплатная медпомощь в 2022 году. Подробности здесь.

Также сообщалось, что правительство РФ утвердило Национальную стратегию в интересах женщин. Она преследует цели укрепления позиций женщин в общественной и политической жизни РФ.

Кроме того, правительство России запретило выдавать прокатное удостоверение фильмам, пропагандирующим ЛГБТ. Минкульт может привлекать к рассмотрению вопросов об отзыве прокатных удостоверений экспертный совет по оценке фильмов.

Напомним, правительство РФ установило для «Газпрома» предельные цены на закупку газа у западных партнеров. Речь идет о покупке топлива у компаний OMV и Wintershall Dea.