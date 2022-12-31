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НовостиОбщество31 декабря 2022 20:54

Правительство утвердило гарантии бесплатной медпомощи россиянам на 2023 год

В программе перечислены заболевания, при которых помощь будет оказана бесплатно
Мария ПАВЛОВА
Российское правительство утвердило гарантии бесплатной медпомощи россиянам на 2023 год.

Российское правительство утвердило гарантии бесплатной медпомощи россиянам на 2023 год.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское правительство утвердило гарантии бесплатной медпомощи гражданам РФ на 2023 год. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. В субботу 31 декабря документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он доступен здесь.

Сообщается, что программа устанавливает условия предоставления различных видов медпомощи и перечень заболеваний, при которых помощь должна быть оказана бесплатно. Также в документе идет речь о базовой программе обязательного медицинского страхования.

Ранее сайт KP.RU писал, что эксперты выяснили, насколько россиян устраивает бесплатная медпомощь в 2022 году. Подробности здесь.

Также сообщалось, что правительство РФ утвердило Национальную стратегию в интересах женщин. Она преследует цели укрепления позиций женщин в общественной и политической жизни РФ.

Кроме того, правительство России запретило выдавать прокатное удостоверение фильмам, пропагандирующим ЛГБТ. Минкульт может привлекать к рассмотрению вопросов об отзыве прокатных удостоверений экспертный совет по оценке фильмов.

Напомним, правительство РФ установило для «Газпрома» предельные цены на закупку газа у западных партнеров. Речь идет о покупке топлива у компаний OMV и Wintershall Dea.