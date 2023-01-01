Французские физики рассчитали скорость вылета пробки из бутылки шампанского

Ученые из Франции высчитали скорость, с которой вылетает пробка из бутылки шампанского. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробка из бутылки шампанского вылетает со сверхзвуковой скоростью. Об этом заявили физики из Реймского университета Шампань-Арденны, пишет портал 20 minutes. Ученые провели специальное исследование, чтобы измерить скорость пробки - снимали процесс откупоривания бутылок и изучали записи.

«На многих кадрах мы постоянно видели появление небольшой горизонтальной линии, параллельной горлышку бутылки. Это ударная волна, при которой газ выходит из бутылки со сверхзвуковой скоростью в течение тысячной доли секунды после ее открытия», - рассказали эксперты.

Это сопоставимо со взлетом ракеты, уточнили исследователи.

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