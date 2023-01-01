Полянский заявил, что Франция помешала принятию заявления СБ ООН по Лачинскому коридору

Полянский заявил, что заявление СБ ООН по Лачинскому коридору не было принято из-за действий Франции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действия Франции привели к тому, что заявление Совбеза ООН по Лачинскому коридору не было принято. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

Полянский отметил, что французская сторона, которая по просьбе Еревана занимается координацией процесса, проигнорировала большинство российских предложений, при этом учитывая правки других членов Совета безопасности.

«Нечистоплотность таких приемов Парижа очевидна», - написал Полянский в Telegram-канале.

Также он обратил внимание на ложную подачу некоторыми армянскими телеграм-каналами информации о причинах непринятия заявления Совбеза ООН и подчеркнул, что Россия «не на словах, а на деле занимаемся урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе, в том числе вокруг Лачинского коридора».

Напомним, премьер Армении Пашинян назвал ситуацию в Лачинском коридоре главным вопросом на переговорах с Путиным. Он также выразил благодарность российскому политику за предоставленную возможность обсудить данную проблему и призвал президента РФ решить вопрос с миротворцами в Лачинском коридоре.

Ранее генсек ООН призвал Баку и Ереван к деэскалации в районе Лачинского коридора. США также призвали Азербайджан разблокировать Лачинский коридор, который связывает Нагорный Карабах с Арменией.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия озабочена ситуацией с разблокировкой Лачинского коридора и продолжает делать последовательные шаги для урегулирования ситуации.