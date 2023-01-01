На Ростовской АЭС один человек погиб при пожаре на энергоблоке 3

Один человек погиб и один пострадал на пожаре на Ростовской АЭС. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Олег УКЛАДОВ

Один человек погиб при возгорании на Ростовской АЭС в субботу 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба атомной электростанции.

Сообщается, что возгорание произошло в половине седьмого вечера 31 декабря. Загорелся блочный трансформатор энергоблока №3. Энергоблок находится на плановом ремонте, уточнили в ведомстве. Пожар ликвидировали в 18.42, радиационный фон не изменялся.

«На месте возгорания обнаружен один погибший работник станции и один пострадавший», - сообщили на АЭС, уточнив, что директор станции Андрей Сальников взял расследование происшествия под личный контроль.

Семьям погибшего и пострадавшего сотрудников окажут помощь.

Напомним, шестилетний мальчик погиб при пожаре в квартире жилого дома на севере Москвы. Удалось спасти четверых человек, среди которых один ребенок, а пострадало двое, один из которых умер.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе в Подмосковье.

Также сообщалось, что при пожаре в ночном клубе «Полигон» погиб десантник, который недавно с ранением вернулся со спецоперации. Мужчина был ранен в ногу, поэтому не смог спастись.