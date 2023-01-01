Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, в Киеве сообщают о взрывах

В Киеве сообщили о серии взрывов. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

В Киеве прогремело несколько взрывов в субботу 31 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Сообщается, что один взрыв произошел в киевской гостинице «Алфавито». Со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко агентство сообщает о 20 пострадавших и одном погибшем при взрывах в Киеве. По данным украинских СМИ, среди раненых может быть журналист из Японии.

Тем временем ВСУ обстреливают Донецк и Макеевку в новогоднюю ночь. Об этом сообщает в воскресенье 1 января представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена по всей территории Украины 31 декабря. Сообщается о взрывах в Киевской, Харьковской и Винницкой областях. Также глава Одесской области сообщил об ограничениях подачи электричества из-за угрозы ракетных ударов.

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