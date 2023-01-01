Обозреватель Spiked заявила, что правительство ФРГ в 2022 году не достигло объявленных канцлером Шольцем целей

В Германии раскритиковали Шольца за то, что правительство не достигло в 2022 году объявленных целей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германское правительство не смогло добиться объявленных канцлером Олафом Шольцем целей zeitenwende (ряд запланированных властями ФРГ пунктов в ответ на проведение на Украине российской специальной военной операции). Об этом пишет обозреватель Spiked Сабина Бепплер-Шпаль.

Автор высказывает мнение, что нынешнее правительство Германии «не делает ничего хорошего ни для себя, ни для страны».

«Неудивительно, что к концу года рейтинги одобрения Шольца и его правительства достигли новых антирекордов», - пишет Бепплер-Шпаль.

Напомним, в декабре в Германии заявили о невозможности поставить экономику России на колени в 2023 году.

По прогнозам экспертов, экономику Германии ожидает тяжелый 2023 год, а большинство немецких предприятий ожидает спад.

Ранее сообщалось, что газ для потребителей в ФРГ подорожает на 112% с 2023 года. Среднее немецкое домохозяйство будет платить 1 764 евро в год за электроэнергию.

Тем временем немецкие эксперты предупредили о мировом голоде в 2023 году из-за кризиса на Украине. Нарушение цепочек логистики может привести к дефициту удобрений, отметили специалисты.