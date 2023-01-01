Вступил в силу указ Путина об увеличении численности российской армии

Вступил в силу указ Путина об увеличении числа российской армии. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Указ президента РФ Владимира Путина об увеличении численности армии вступил в силу 1 января 2023 года. Напомним, Путин подписал соответствующий указ 25 августа 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, он доступен здесь.

Напомним, штатная численность российских вооруженных сил устанавливается в количестве 2 миллиона 39 тысяч 758 человек. Общее число штатных военнослужащих в Вооруженных силах РФ теперь составит 1 150 628 человек.

Ранее военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец объяснил, зачем нужен указ об увеличении числа военнослужащих армии России.

Тем временем президент России Владимир Путин обратился с новогодним поздравлением к россиянам в окружении военных. «Это был год судьбоносных и поворотных событий», - сказал Путин.

Прямая трансляция новогоднее обращения президента Российской Федерации Владимира Путина 31 декабря 2022 года здесь на KP.RU.