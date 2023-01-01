Глава киевской администрации Кулеба сообщил о взрывах в украинской столице

В областной администрации Киева сообщили о взрывах в украинской столице. Фото: REUTERS

В Киеве в ночь на 1 января 2023 года прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил глава областной администрации Алексей Кулеба. По словам чиновника, сработали системы ПВО. Кулеба в своем Telegram-канале призвал киевлян находиться в безопасных местах.

Ранее о взрывах сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил о 20 пострадавших и одном погибшем при взрывах в Киеве. По данным украинских СМИ, среди раненых может быть журналист из Японии.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена по всей территории Украины 31 декабря. Сообщается о взрывах в Киевской, Харьковской и Винницкой областях. Также глава Одесской области сообщил об ограничениях подачи электричества из-за угрозы ракетных ударов.

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