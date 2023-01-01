Стало известно, какую пенсию может получить Дед Мороз

Экономист насчитал Деду Морозу 10 000 рублей пенсии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дед Мороз имеет право на пенсию размером чуть более 10 тысяч рублей. К такому выводу пришел доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Гиринский подсчитал, какая пенсия положена Деду Морозу в соответствии с российским законодательством, учитывая, что его трудовой стаж условно исчисляется с конца 1930-х годов, возраст дедушки точно не определен, а его постоянное место жительства находится в одном из российских регионов.

Экономист учел также то, что Дед Мороз является работающим пенсионером, а значит, не имеет права на индексацию пенсии и доплату до прожиточного минимума.

«При этом необходимо учитывать, что накопительная часть пенсии заморожена до 2024 года, хотя в силу неопределенного возраста и года рождения для Деда Мороза это большого значения не имеет», - сказал Гиринский агентству Прайм.

Тем временем пожарный Дед Мороз из Агалатово развез на машине с мигалками подарки детям накануне Нового года.

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