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НовостиОбщество1 января 2023 4:11

Что произошло в ночь на 1 января

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 31 декабря 2022 года
Мария ПАВЛОВА
По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога 31 декабря.

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога 31 декабря.

Фото: REUTERS

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