Что произошло в ночь на 1 января

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога 31 декабря.
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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 31 декабря, в Киеве сообщают о взрывах. Мэр Киева заявил о пострадавших от взрывов в украинской столице.
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