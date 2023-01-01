Что произошло в ночь на 1 января

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога 31 декабря. Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 31 декабря, в Киеве сообщают о взрывах. Мэр Киева заявил о пострадавших от взрывов в украинской столице.

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Американцы высмеяли новогоднее заявление Байдена о готовности «делать дела» и назвали ситуацию пугающей.

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На Ростовской АЭС один человек погиб и один пострадал при пожаре на энергоблоке 3. Сообщается о возгорании трансформатора.

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