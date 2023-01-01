Британский врач Карни заявила, что месяц без алкоголя улучшит физическое и психическое здоровье

Алкоголь негативно сказывается на ментальном здоровье Фото: Shutterstock

Чтобы улучшить физическое и психическое здоровье, достаточно на месяц отказаться от потребления алкоголя. Об этом заявила врач британской реабилитационной клиники Деламер Кэтрин Карни. Ее слова приводит Telegraph.

Доктор утверждает, что при соблюдении трезвости на протяжении 30 суток нормализуется давление, повысится качество сна и снизится риск различных болезней.

Карни добавила, что расслабление от спиртного носит временный характер, за что при злоупотреблении в итоге приходится платить ментальным здоровьем в целом.

Как ранее писал сайт KP.RU, врач-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров напомнил россиянам о неприятных последствиях новогодних застолий с алкоголем. Чрезмерное употребление спиртного может напоминать о себе еще почти месяц после праздника, предупредил специалист.