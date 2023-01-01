Axios: Зеленский не поддержал Нетаньяху в ООН из-за отказа поставить ПВО

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проголосовать против резолюции Организации объединенных наций (ООН) по вопросу оккупации палестинских территорий потребовал предоставить Киеву средства ПВО. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники в правительствах обоих стран.

По данным журналистов украинский глава получил вежливый отказ с оговоркой, что вопрос будет рассмотрен в дальнейшем. Такой ответ Зеленского не устроил и вместо удовлетворения просьбы он дал указание постпреду Украины в ООН не участвовать в голосовании, говорится в публикации.

В итоге не устраивающая Израиль резолюция была одобрена, а Тель-Авив – испытал недовольство из-за позиции Киева, утверждает собеседник издания.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты выяснили, что Израиль опасается отправлять на Украину мощные тактические системы противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол" из-за опасений перехвата данных технологий российской стороной. Данную информацию уже официально публично подтвердил бывший бригадный генерал Вооруженных сил Израиля Яков Нагель.