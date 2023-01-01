Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с Новым годом. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) в воскресенье, 1 января 2023 года.

Содержание поздравления не приводится. Стоит отметить, что без подробностей северокорейские журналисты также сообщили о поздравлениях в адрес главы государства от председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Также Ким Чен Ын также получил поздравления от лидеров Азербайджана, Армении, Монголии, Сингапура, Туркмении и еще целого ряда политиков, говорится в сообщении ЦТАК.

Как ранее писал сайт KP.RU, лидер КНДР поздравил Владимира Путина с 70-летним юбилеем. По его словам, между главами Российской Федерации и Северной Кореи сложились дружеские отношения. Ким Чен Ын уверен, что они продолжат играть большую роль для развития и укрепления дружбы между этими государствами.