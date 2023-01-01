Пролив Босфор закрыли для судоходства 1 января 2023 года из-за сильного тумана

Движение судов по Босфору временно приостановлено Фото: REUTERS

Судоходство в проливе Босфор приостановлено в связи с сильным туманом в воскресенье, 1 января 2022 года. Об этом информирует управление береговой охраны Турции.

По данным ведомства, временный запрет для судоходства действует в обоих направлениях. Он будет снят после улучшения погодных условий, заверили в управлении береговой охраны.

Как ранее писал сайт KP.RU, генеральное управление мореходства Турции заявило, что огромная пробка из судов на входе в пролив Босфор образовалась из-за отказа компаний представить документы о страховке грузов.

Напомним, западные журналисты сообщили, что около двух десятков танкеров застряли в территориальных водах Турции из-за того, что турецкие власти потребовали от страховщиков подтверждения полного покрытия страховок после введения "потолка" цен на российскую нефть.