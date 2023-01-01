Япония нарастила импорт из России в 2022 году

Япония нарастила объем импорта товаров из России до 1,8252 триллиона иен Фото: REUTERS

Присоединение Японии к антироссийским санкциям не помешало стране нарастить импорт товаров в Россию с января по ноябрь 2022 года. Об этом сообщает издание JB Press.

Согласно представленным данным, за счет значительного повышения импорта товарооборот между двумя странами не демонстрирует резкого сокращения, что говорит о малом влиянии санкций на торговые отношения.

Так, суммарный объем импорта российской продукции за 11 месяцев составил 1,8252 триллиона иен, что на 1,2829 триллиона больше, чем прибыль от экспорта в РФ. Для сравнения, в прошлом году затраты на импорт составили 1,5516 трлн, что на 270 млрд выше, чем доход от экспорта.

Как ранее писал сайт KP.RU, в декабре 2022 года танкер с нефтью из объекта "Сахалин-2" направился в Японию. Это стало первой за семь месяцев поставкой из России – последняя была в мае 2022 года. По данным журналистов, речь идет о судне "Залив Байкал", которое загрузили нефтью в среду, 28 декабря 2022 года.