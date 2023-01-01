Мощный взрыв произошел в военном аэропорту Кабула, есть погибшие и раненые

Звук взрыва был слышен в нескольких районах столицы Афганистана. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром 1 января мощный взрыв прогремел вблизи международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, сообщает афганский телеканал AITV.

По его данным, звук взрыва был слышен в нескольких районах столицы Афганистана. Информации о погибших не поступало, а правительство талибов* пока официально не прокомментировало ситуацию.

Тем временем, как сообщил представитель МВД Нафи Такур, уточнил, что взрыв произошел в военном аэропорту Кабула. В результате случившегося погибли и пострадали люди. Информацию о жертвах также сообщил и телеканал Al Jazeera, но точное число погибших и раненых не приводится.

- В военном аэропорту Кабула произошел взрыв, в результате которого погибли и получили ранения несколько наших граждан, - говорится в заявлении, которое цитируют РИА Новости.

* - Талибан, запрещенная в России террористическая организация