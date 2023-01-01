Американский подполковник Дэвис заявил, что сценария победы Украины не существует

Сценариев победы Украины не существует, уверен отставной офицер армии США Фото: REUTERS

Сценария победы Украины в конфликте с Россией не существует, так как подобная вероятность отсутствует в виду слабых военных ресурсов страны. Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive.

"Военная реальность такова, что ВСУ не оснащены и не укомплектованы необходимыми средствами для проведения крупной наступательной операции достаточной мощности", - аргументировал Дэвис.

Отставной офицер добавил, что главный приоритет Соединенных Штатов в данной ситуации – не быть втянутыми в прямое столкновение с Россией. При соблюдении данного условия любой вариант развития событий не окажет серьезного влияния на национальную безопасность, уверен Дэвис.

Как ранее писал сайт KP.RU, исследовательская служба Конгресса США предупредила о возможных негативных последствиях передачи Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Как отмечают аналитики, в случае если комплексы изымут у Центрального или Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил (ВС) США, то на данных направлениях могут возникнуть потенциальные риски, а если Patriot будет выдан из запасов на территории страны, то "это может воспрепятствовать циклам подготовки и модернизации".