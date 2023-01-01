Страховые пенсии в России увеличились на 4,8% с 1 января 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России с 1 января 2023 года повышают пенсии для неработающих пенсионеров. Размер выплат проиндексируют на 4,8%, в деньгах это в среднем около тысяч рублей. В результате с января этого года размер средней пенсия в стране должен увеличиться до 21 864 рублей. Об этом сообщили в пресс-служба Минтруда РФ.

Всего на выплату пенсий в бюджете Социального фонда заложено свыше 9,5 триллиона рублей.

В конце декабря 2022 года премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что правительство России направит почти 1,5 триллиона рублей на выплаты пенсий в 2022 и 2023 годах.

Ранее сайт KP.RU писал, что работающим пенсионерам не станут индексировать выплаты. Это следует из документа бюджета на 2023-2025 годы, внесенного в Госдуму. Пересчет выплат отменили еще в 2015-м из-за дефицитного бюджета, но пообещали вернуть в скором времени.

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