Глава Киевской области Кулеба сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в ночь на 1 января

В Киеве заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры Фото: REUTERS

Объект энергетической инфраструктуры поражен в Киевской области в ночь на воскресенье, 1 января 2023 года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региональной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы. О характере повреждений и предполагаемом ущербе не сообщается.

Как ранее писал сайт KP.RU, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины 31 декабря. Сообщается о взрывах в Киевской, Харьковской и Винницкой областях. Также глава Одесской области сообщил об ограничениях подачи электричества из-за угрозы ракетных ударов.

Напомним, глава Минэнерго страны Герман Галущенко заявил, что восстановить энергетическую инфраструктуру в Украине будет возможно лишь к лету 2023 года при условии, что прекратятся массированные атаки на объекты энергетики.