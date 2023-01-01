В России пассажиры верхних полок поездов получат право садиться на нижние с осени 2023 года Фото: Андрей АБРАМОВ

В России пассажиры верхних полок поездов в 2023 году получают законное право садиться на нижние для завтрака, обеда и ужина. Данные изменения правил вступят в силу осенью.

До этого в поездах и в интернете возникали споры по поводу того, должны ли пассажиры нижних полок пускать на свое место попутчиков с верхних. Однако на законодательном уровне данный вопрос никаким образом не регулировался.

В 2022 году Минтранс РФ из-за жалоб пассажиров поездов внес изменения в правила перевозок на железной дороге. Теперь в документе прописаны права пассажиров верхних полок в части приема пищи на нижних. Согласно документу, с 1 сентября 2023 года по требованию проводника пассажир с нижней полки обязан предоставить место у столика путешественнику с верхней. Утром (с 7.00 до 10.00) и вечером (с 19.00 до 21.00) надо пустить соседа сверху не дольше, чем на 30 минут, в обед (с 12.00 до 15.00) - максимум на один час, пишу РИА Новости.

Ранее сайт KP.RU писал, что в России вступили в силу новые правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом. В частности, теперь при покупке билета на поезд дальнего следования путешественникам надо будет обязательно указывать свой номер мобильного телефона.