Экономист Григорьев назвал самые выгодные вложения в 2023 году

Россиянам назвали выгодные варианты вложения денег Фото: Shutterstock

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказал, какие варианты вложений в 2023 году могут стать наиболее выгодными. Его слова приводит "Lenta.ru".

По его словам, в период экономической нестабильности традиционно растут в цене драгоценные металлы, особенно золото.

Второй вариант – это ценные бумаги. Речь идет не о получении дивидендов, а на покупке акций и облигаций с целью продать по более высокой цене.

Рынок будет волатильным, следовательно, такие возможности появятся, утверждает Григорьев. Однако для стабильного заработка следует хорошо разбираться в причинах изменения стоимости.

Еще одним выгодным вложением будет недвижимость, отметил эксперт. По его словам, следует быть особенно осторожными при покупке на первичном рынке. В частности, нужна уверенность в застройщике.

Последний вариант – это приобретение наличной валюты. В его пользу говорит запрет США и Евросоюза на ввоз банкнот долларов и евро, что препятствует увеличению их объема в России, аргументировал экономист.

Как ранее писал сайт KP.RU, эксперты Банка России смоделировали три сценария развития экономики в зависимости от эффективности импортозамещения. В ЦБ предупредили, что уровень жизни в России неизбежно снизится даже при самой эффективной реализации этой программы.