ВСУ ударили по "Донбасс-Арене" и крытому рынку в центре Донецка

ВСУ вновь ударили по центру Донецка Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по центральной части Донецка ранним утром в воскресенье, 1 января 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные администрации Ворошиловского района города.

Под обстрел попали "Донбасс-Арена", крытый рынок и не менее пяти многоквартирных домов, расположенные в периметре улицы Артема, бульвара Пушкина, проспектов Ватутина и Гурова.

Известно также о повреждении нескольких транспортных средств. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что три человека получили ранения при обстреле центра Донецка со стороны украинских вооруженных формирований в ночь на 1 января 2023 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, боевики ВСУ в ночь на 30 декабря нынешнего года нанесли массированный удар по центру Донецка. В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что украинские войска выпустили по Донецку 6 ракет РСЗО.