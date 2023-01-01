Хорватия вошла в Шенгенское соглашение по визам и еврозону с 1 января 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хорватия с 1 января 2023 года стала 20-м государством-членом Европейского Союза, присоединившимся к еврозоне. Также с этого дня страна стала 27-м членом Шенгенской зоны.

Теперь евро становится государственной валютой балканского государства с населением менее 4 миллионов человек, заменяя хорватскую куну. Жители Хорватии смогут использовать две валюты одновременно в течение двух недель.

До этого сайт KP.RU писал, что с 1 января 2015 года Литва официально вошла в еврозону и стала 19-й страной, где в обращении евро.

Литва собиралась войти в еврозону еще в 2007 году, но высокая инфляция в 2,7% не позволила ей выполнить маастрихтские критерии: дефицит бюджета не выше 3% ВВП, госдолг не выше 60% ВВП, инфляция не более чем на 1,5 процентного пункта выше среднего показателя трех стран еврозоны с минимальным ростом цен.