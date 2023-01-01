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НовостиПолитика1 января 2023 9:45

В ЛНР сообщили об уничтожении до 90 украинских военных

Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении до 90 украинских военных и трех танков
София ГОНЧАРОВА
В ЛНР сообщили об уничтожении до 90 украинских военных

В ЛНР сообщили об уничтожении до 90 украинских военных

Фото: Александр КОЦ

За минувшие сутки украинские войска потеряли до 90 человек, три танка, два беспилотника и пять бронетранспортеров. Об этом 1 января сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республике (ЛНР).

- В ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес существенные потери в живой силе и военной технике, - сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

27 декабря в Министерстве обороны России сообщали, что на Купянском направлении в районе Песчаного в Луганской Народной Республике уничтожено до 30 украинских военнослужащих. Кроме того, в военном ведомстве подчеркнули, что также уничтожены две боевые бронированные машины и три автомобиля.

А до этого российские войска отразили наступление мотопехотного батальона и двух ротных тактических групп ВСУ в ЛНР, в результате им удалось уничтожить до 160 солдат противника.