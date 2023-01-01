Число госпитализаций больных коронавирусом в России сократилось Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки на территории России выявили 5038 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об это сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией в воскресенье, 1 января 2023 года.

Наибольшее число новых заражений зафиксировали в Москве (1161), в Санкт-Петербурге (728) и в Башкирии (354).

"В стране количество госпитализаций за сутки составило 470 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 43,4%", - уточнили в Оперштабе.

Врачи также зарегистрировали за сутки 50 летальных исходов после заражения коронавирусом, выздоровели за один день 5283 пациента.

С начала пандемии коронавирусной инфекции на территории РФ выявлено 21 803 547 случаев заражения во всех субъектах. Жертвами заболевания за весь период стали 393 762 человека, выздоровело 21 213 085 человек.

Как ранее писал сайт KP.RU, свиной грипп А(H1N1)-2009 выявлен уже во всех регионах России, который преобладает среди вариантов вируса, но общая заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась на 7%.