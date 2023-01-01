В Белграде затонул клуб на воде во время празднования Нового года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белграде клуб на воде (сплав) "Фристайлер" затонул в ночь на воскресенье, 1 января, во время празднования Нового года. Об этом инциденте сообщает портал 192.rs.

- Затонул известный сплав "Фристайлер". После того как сплав начал тонуть, была проведена эвакуация. Одна девушка получила легкие травмы, - говорится в сообщении портала.

По информации телеканала Nova S, прибывшие на место ЧП врачи оказали помощь пострадавшей на месте.

- Очевидцы случившегося прошлой ночью в популярном клубе рассказывают, что вода начала подниматься через десять минут после полуночи, но сначала они не поняли, что происходит, - сообщает телеканал.

На опубликованных кадрах видно, что практически половина дебаркадера, на котором располагался ночной клуб, ушла под воду. А на видео запечатлено, как отдыхающие в панике вынуждены покидать помещение буквально по колено в воде. Из-за подступающей воды праздновавшие Новый год посетители забирались с ногами на столы и диваны.