Политолог Марков ожидает, что Киев предложит мир в случае взятия двух городов Россией

Киев изменит отношение к мирным переговорам, когда Россия возьмет под контроль еще несколько городов Фото: REUTERS

Киевский режим, вероятно, предложит мирные переговоры, если Вооруженные силы России возьмут под контроль минимум два крупных города, которые сейчас заняты украинскими войсками. Соответствующий прогноз озвучил в беседе с MK.RU политолог Сергей Марков.

"Если мы возьмем один город, можно будет говорить о мирном соглашении, - уверен Марков. - Возьмем два - западники сами нам его предложат".

Эксперт также назвал пять городов, которые подходят для этой цели: Днепр, Николаев, Одесса, Харьков и Херсон.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, если будет серьезное предложение о том, как прекратить конфликт на Украине, Россия готова говорить. Руководитель МИД РФ подчеркнул, что предложение должно быть с учетом российских интересов.

Напомним, глава фракции "Единой России" в Госдуме РФ Владимир Васильев рассказал, насколько возможны прямые дипломатические переговоры Москвы и Киева. По его мнению, встречи и дипломатические консультации совершенно точно не возобновятся по желанию киевских властей.