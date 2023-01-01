Число невыездных из-за долгов россиян к 2023 году достигло рекордных 8 млн человек

Число невыездных россиян выросло до рекордных показателей. Фото: Александр Щербак/ТАСС

К началу 2023 года число невыездных из-за долгов россиян выросло до рекордных показателей за последние 15 лет, то есть с начала применения соответствующего закона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Если в декабре 2021 года в списках должников, которым временно запрещен выезд из страны, значились 4,6 миллиона человек, то сейчас там числится свыше 8 миллионов граждан России.

Чаще всего причиной для внесения в перечень лиц, которым временно запрещен выезд из страны, становятся долги по кредитам, алиментам и платежам за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ).

Как ранее писал сайт KP.RU, за 2021 год в России прибавилось 1,6 миллиона злостных неплательщиков. Их число достигло 8,6 млн, что является рекордом за всю историю ведения статистики. Именно столько исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков возбудила ФССП.