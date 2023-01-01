В Британии назвали потенциальные точки конфликтов в мире в 2023 году Фото: REUTERS

Пока внимание мировых изданий приковано к ситуации на Украине, в других регионах разворачиваются не менее важные, но не столь заметные для западного взгляда конфликты, которые могут получить развитие в 2023-м году, такое мнение выразил обозреватель британской The Guardian Саймон Тисдалл.

Автор публикации назвал несколько потенциальных горячих точек текущего года, обратив внимание на Азиатский регион, а также отношения Европы и США и Ближний Восток.

"В Мьянме, Йемене, Мали, Никарагуа, Демократической Республике Конго, Сомали и Афганистане… злоупотребления и беспрерывные страдания привлекли относительно… поверхностное международное внимание. Основной причиной зашоренных перспектив на 2022 год, конечно же, стала Украина… Жестокая правда состоит в том, что интерес Запада к конфликтам в развивающихся государствах, как правило, ограничен", - написал Тисдалл.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 января 2023 года публикует сайт KP.RU.