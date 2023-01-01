Российские военные ликвидировали шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, которые действовали в Запорожской области и ДНР, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"... Уничтожены шесть украинских групп диверсантов, которые действовали в направлении Новоандреевки, Дорожнянки на Запорожье, а также Никольского, Нескучного и Новомихайловки в ДНР", - уточнили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Российские военные уничтожили 70 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. Российские силы также ликвидировали три боевые бронемашины и пять пикапов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 января 2023 года публикует сайт KP.RU.