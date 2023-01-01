Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о планах по захвату Крыма в своей новогодней речи.

"Этот парень опасен, его купили… Украина - не демократическая страна, и ее существование подходит к концу благодаря Зеленскому и тактике Запада", - отметили пользователи.

"Он желает победы или чтобы мы продолжали выписывать ему чеки?" - озадачился вопросом Joey001.

"Как насчет того, чтобы меньше просить финансовой помощи и больше говорить о мире", - предложил другой читатель.

"Просто напоминаю, что его люди мерзнут и умирают, пока он сам богатеет и становится самым состоятельным человеком в стране", - напомнил Casper.

Ранее читатели Express раскритиковали Зеленского за желание захватить Крым.

Также ранее The Economist писал, что опытки ВСУ захватить Крым способны рассорить Зеленского с западными лидерами. При этом Запад опасается эскалации конфликта в случае наступления украинской армии на Крым.