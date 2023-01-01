Российские военные сорвали планы Киева по совершению терактов

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Российские войска поразили объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, на которых создавали беспилотники для совершения терактов.

По информации Минобороны РФ, удар был выполнен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Также ВС РФ удалось поразить стоянки хранения и места запуска дронов.

- Цель удара достигнута. Планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны, - заявили в ведомстве.

31 декабря Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам ОПК Украины, которые изготавливают ударные беспилотники. В результате удара были поражены стоянки хранения и места запуска ударных беспилотников Украины.

Также российские силы отбили на Южно-Донецком направлении контратаки ВСУ на населенный пункт Дорожнянка в Запорожской области. В результате они уничтожили более 50 украинских военных.