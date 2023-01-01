Умерла Анита Поинтер, основательница американской поп-группы The Pointer Sisters

Анита Поинтер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умерла Анита Поинтер, американская певица, обладательница "Грэмми", одна из основателей поп-группы The Pointer Sisters, об этом сегодня, 1 января, сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Исполнительнице было 75 лет.

"Она героически сражалась с раком", - рассказал изданию агент певицы Роджер Нил. Он также уточнил, что певица умерла в окружении родных.

Ранее сообщалось, что умерла известная чешская певица, специально заразившаяся ковидом для получения сертификата. Она хотела получить естественный иммунитет и не делать прививку.

Также ранее стало известно, что американская певица и актриса Айрин Кара, исполнительница хита What a Feeling, умерла в возрасте 63 лет, об этом в соцсетях сообщила ее агент Джудит Муз. Агент певицы уточнила, что Кара умерла в своем доме в штате Флорида, причина ее ухода из жизни пока не установлена.