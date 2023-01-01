Воздушная тревога объявлена в двух регионах Украины 1 января 2023 года Фото: REUTERS

В Днепропетровской и Харьковской областях Украины сегодня, 1 января 2023 года, объявлена воздушная тревога, это следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

По сведениям ресурса, тревога началась примерно в 15.30 по московскому времени. Также кроме восточных Днепропетровской и Харьковской областей, тревога звучит на подконтрольных киевскому режиму территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Отметим, что воздушная тревога действует на Украине практически ежедневно с 10 октября 2022 года. В этот день российская армия начала наносить ракетные удары по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергоинфраструктуры.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 января 2023 года публикует сайт KP.RU.