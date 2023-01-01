Новогодняя катастрофа: сколько людей в Европе погибло из-за фейерверков

В Европе новогодние фейерверки стали причиной катастроф Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два человека погибли, примерно 700 возгораний произошло в Польше из-за новогодних фейерверков, рассказал журналистам официальный представитель Государственной пожарной службы республики Кароль Кежковский.

"В новогоднюю ночь случилось примерно 700 пожаров, вызванных фейерверками. Чаще всего горели мусорные будки, живые изгороди, а также машины", - уточнил он.

Также в Италии в новогоднюю ночь от фейерверков пострадали 180 человек, из них 48 были доставлены в медицинские учреждения сообщается в статистике итальянского МВД. К сравнению, в 2022-м году количество раненых было меньше -124 человека. Кроме этого, существенно выросла доля пострадавших среди несовершеннолетних – с 20 до 50.

Кроме этого, в Амстердаме в начале 2023-го года полиция произвела десятки задержаний, в частности, за запуск тяжелых фейерверков и бросание их в сотрудников полиции и прохожих.

Также ранее сообщалось, что в Калининграде из-за новогодних фейерверков погибли лебеди.