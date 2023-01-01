FT: разногласия Украины и Венгрии ослабляют позиции киевского режима перед НАТО и Евросоюзом Фото: REUTERS

Глубинные разногласия между Украиной и Венгрией по большому числу вопросов могут привести к ослаблению позиции киевского режима в текущем кризисе, об этом написало издание Financial Times.

По мнению журналиста газеты Мартона Дуная, позиция премьера Венгрии Виктора Орбана по Украине существенно зависит от мнения Брюсселя по поводу разблокирования средств из фондов сплочения на миллиарды евро на восстановление Венгрии после пандемии.

"Будапешт блокирует стремление Украины к сближению с НАТО и требует восстановления прав меньшинств. В ходе ноябрьской встречи министров иностранных дел стран НАТО Венгрия выступила против приглашения главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы на официальные заседания”, - напомнил обозреватель.

Ранее Венгрия выступила против созыва комиссии Украина - НАТО. Этого не будет до тех пор, пока власти в Киеве не восстановят права этнических венгров в Закарпатье, заявил глава МИД Венгрии.

Также ранее сообщалось, что Венгрия снова отказала Украине в праве на НАТО.