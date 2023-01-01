НАТО может подоткнуть Зеленского к "невыгодным для Киева условиям" Фото: REUTERS

Члены НАТО могут задуматься о том, чтобы заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать мирный договор с Россией из-за поставок оружия. Об этом сообщает телеканал CNN.

В публикации журналист Ник Пэтон Уолш допускает, что альянсу, возможно, придется настаивать "на невыгодных для Киева" условиях.

- НАТО может потерять терпение из-за поставок оружия и начать искать экономическую целесообразность в ущерб долгосрочной безопасности, настаивая на невыгодном для Киева мире, - говорится в публикации.

При этом автор акцентировал внимание на том, что пока преждевременно говорить о проигрыше России в спецоперации, поскольку наблюдаются определенные успехи, которые могут сыграть на руку Москве.

Кроме того, уже сейчас Европа понимает, что не может полагаться на Соединенные Штаты из-за их "диких колебания между политическими полюсами", заявляет журналист.

Однако накануне генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял о противоположном. Согласно его убеждениям, военная помощь Украине со стороны НАТО поможет быстрее достичь перемирия между Киевом и Москвой.