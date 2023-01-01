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НовостиПолитика1 января 2023 15:00

Американский подполковник Дэвис похвалил Байдена за “разумную сдержанность” в помощи Зеленскому

19Fortyfive: Американский подполковник Дэвис назвал правильным решение Байдена сократить помощь военной техникой Украине
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Американский подполковник Дэвис похвалил Байдена за “разумную сдержанность” в помощи Зеленскому

Американский подполковник Дэвис похвалил Байдена за “разумную сдержанность” в помощи Зеленскому

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече в Вашингтоне промолчал в ответ на просьбу украинского лидера Владимира Зеленского предоставить Вооруженным силам Украины как можно больше бронетехники. Об этом написал подполковник американской армии Дэниел Дэвис в публикации для 19Fortyfive.

Дэвис считает, что анализ действий США и НАТО говорит о том, что западные страны стремятся избежать прямого военного столкновения с Россией, в результате которого мир может столкнуться с ядерной войной.

“Это верный подход, и я воздаю должное Белому дому за его разумную сдержанность", - отметил Дэвис.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все. Представитель Кремля отметил, что подобные заявления делали в альянсе и Соединенных Штатах.