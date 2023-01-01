Британия прекратила импорт сжиженного природного газа из России с 1 января 2023 года Фото: REUTERS

Британия прекращает импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России с 1 января 2023 года. Об этом сегодня сообщили в МИД Соединенного Королевства.

"Сегодня Британия прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа", - уточняется в сообщении британского внешнеполитического ведомства в Twitter.

В 2022 году Британия импортировала 3,12 миллиардов кубометров российского газа - 4% от общего объема потребления этого вида топлива. После начала российской спецоперации на Украине британские власти резко сократили импорт российского газа. Ранее в Великобритании также заявляли, что полностью прекратят импорт СПГ из РФ с 1 января 2023 года.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 января 2023 года публикует сайт KP.RU.