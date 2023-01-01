OneTwoTrip: россияне активно интересуются перелетами в январе 2023 года в Москву, Сочи и Турцию Фото: pexels.com

Более половины жителей России, планирующих путешествия, рассматривают для поездки в январе 2023 года города России, чаще всего они интересуются перелетами в Москву и Сочи, а из заграничных направлений на первом месте оказалась Турция, об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

"Среди российских путешественники из России чаще всего ищут билеты в Москву: на столицу приходится 20,5% поисковых пользовательских запросов. На втором месте - Сочи, перелеты в который рассматривают 12,4% клиентов. Замыкает топ-3 лидеров Санкт-Петербург с долей в 10,9%. Средняя стоимость билета в эти города равняется 7,4 тысячам рублей, семи тысячам и 7,5 тысячам рублей соответственно", - уточнили в сервисе.

Ранее OneTwoTrip выяснил, куда российские туристы летали на самолетах и ездили на поездах в октябре 2022 года. Лидерами авиа- и ж/д направлений стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Что касается зарубежных поездок, то тут список стран возглавили Армения, Турция и Таджикистан.